Zeynep Şenpınar cinayetinde kan konduran detay ortaya çıktı!

YARALAMADAN CEZA ALMIŞ

Şüphelinin hakkında açılan bu dosyalardan 3 tanesinde hakkında dava açıldığı ve ceza aldığı, bu cezalardan ikisi hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verildiği, bir tanesinin ise para cezası olduğu anlatıldı.

12'Yİ ARADIĞINDA ZEYNEP'İN SESİ GELDİ

İddianamede, 24 Mayıs 2020 tarihinde şüphelinin kendi kullandığı hat üzerinden 112'yi arayarak 'ölü var' dediği ve ambulans istediği, 112 ile şüpheli arasında 1 dakika içerisinde 3 görüşme daha yapıldığı, bu görüşmeler sırasında şüpheli konuşurken ara ara arkadan inleme şeklinde bir kadın sesinin geldiği, bu tespite göre Zeynep'in aramalar sırasında halen hayatta olduğu kaydedildi.