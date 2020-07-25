Zeynep Şenpınar cinayetinin detayları ortaya çıktı: Bıçak kırılınca...

Şenpınar şikâyetçi oldu ancak daha sonra şikâyetini geri alınca soruşturma kapandı. Zeynep'in arkadaşlarının ifadesine göre, Kemaloğlu daha sonra da Şenpınar'ı darp etmeye devam etti. Ama Şenpınar korktuğu için şikâyetçi olamadı.