29 Temmuz 2020, Çarşamba
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Kartal'da minibüslere sosyal mesafe denetimi

’da trafik ekipleri yolcu minibüslerine yönelik sosyal denetimi yaptı. Kurallara uymayan sürücülere para cezası kesildi. Trafik polislerin farklı noktalarda denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.07.2020 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020
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Kartal'da minibüslere sosyal mesafe denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kartal Spor Caddesi'nde minibüslere yönelik denetim yaptı. Trafik polisleri minibüsleri durdurarak araçlardaki yolcu sayılarını kontrol etti.

CEZA KESİLDİ

Minibüs şoförleri ayaktaki yolcuların koltuk sayısının yüzde 50'si kadar olması konusunda uyarıldı. Kurallara uymayan minibüs sürücülerine ise cezai işlem uygulandı. Trafik polislerin farklı noktalarda denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

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