28 Temmuz 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Fındık fiyatları yüz güldürdü! Üreticilerden Başkan Erdoğan’a teşekkür

Fındık fiyatları yüz güldürdü! Üreticilerden Başkan Erdoğan’a teşekkür

Başkan 'ın dün açıkladığı ’de memnuniyetle karşılandı. Geçtiğimiz yıla oranlar artan fiyat 22.50 lira oldu. Çarşamba ilçesi Sahil Köyü’nden fındık üreticisi köylüler SABAH Gazetesi’ne konuştu. Sabah’tan ’ın haberine göre; üreticiler, “ teşekkür ediyoruz. Biz 19-20 lira bekliyorduk. Geçen sene 10 ton çıkarıp 150 bin kar yapan bu sene 15 ton çıkaracak 300 bin lira kar yapacak.” dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.07.2020 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020
ABONE OL
Fındık fiyatları yüz güldürdü! Üreticilerden Başkan Erdoğan’a teşekkür

Başkan Cumhurbaşkanı 'ın dün açıkladığı 'de memnuniyetle karşılandı.

Fındık fiyatları yüz güldürdü! Üreticilerden Başkan Erdoğan’a teşekkür FINDIK FİYATLARI YÜZ GÜLDÜRDÜ! ÜRETİCİLERDEN BAŞKAN ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Geçen yıl yüzde 50 randıman esasına göre kaliteli kabuklu fındık içi taban fiyatı 17 TL, levant kaliteli kabuklu fındık için taban fiyat 16. 50 TL olarak belirlenmişti.

Buna kilogram başına yaklaşık 2 TL olan mazot ve gübre desteği ile alan bazlı destek de ekleniyordu. Bu yıl açıklanan 22.50 lira ise üreticinin yüzünü güldürdü.

REKOLTE YÜKSEK

Fındık üreticileri bu yıl ki fındık fiyatının beklentilerini karşıladığını rekoltenin de yüksek olduğunu bol ve verimli bir sezonda açıklanan fiyatın kendilerini memnun ettiğini söyledi. Çarşamba Sahil köyünden , Murat Bediz ve Hasan Yaldız SABAH'a demeç verdi.

"300 BİN LİRA KAR YAPACAK"

Çarşamba Fındık üreticisi Tuncay Yaldız; " teşekkür ediyoruz. Bu sene rekolte 670 bin ton civarı olur, fiyat 19-20tl olsa bile üretici memnun olurdu. Nasıl mı? Geçen sene 10 ton çıkarıp 150 bin kar yapan bu sene 15 ton çıkaracak 300 bin lira kar yapacak.

BU YIL FINDIKTA HANEBAŞI ÜRETİM TONAJI FAZLA

Verim artırma politikası faydalarını gösteriyor. Bende iki araba var. Bu gidişle üçüncü arabayı alırım. Bu gidişle yerli araba da olacak. Bereket versin. 22.50 fiyat beklentimizin üstünde oldu. Verim yüksek, kalite yani randıman kaliteli… TMO'da alım yaparak ton başı destek ile fiyat piyasada Aralık ayında 27-28 lira olur" dedi. (Hayrettin Şaşmaz/Sabah)

Başkan Erdoğan fındık alım fiyatlarını açıkladı | 2020 yılı Giresun fındığı kilo fiyatı ne kadar oldu? BAŞKAN ERDOĞAN FINDIK ALIM FİYATLARINI AÇIKLADI | 2020 YILI GİRESUN FINDIĞI KİLO FİYATI NE KADAR OLDU?

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA