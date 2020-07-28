Fındık fiyatları yüz güldürdü! Üreticilerden Başkan Erdoğan’a teşekkür

"300 BİN LİRA KAR YAPACAK"

Çarşamba Fındık üreticisi Tuncay Yaldız; "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu sene rekolte 670 bin ton civarı olur, fiyat 19-20tl olsa bile üretici memnun olurdu. Nasıl mı? Geçen sene 10 ton çıkarıp 150 bin kar yapan bu sene 15 ton çıkaracak 300 bin lira kar yapacak.