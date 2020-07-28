Ankara'da nefes kesen operasyon! Suçüstü yakalandılar

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, defter ve belgelerini incelediği firma sahiplerinden rüşvet aldığı öne sürülen vergi müfettişi İ.B.'yi ihbar üzerine takibe aldı.

RÜŞVET ÇARKI

Polisin yaptığı 6 aylık çalışmada İ.B'nin, inceleme yaptığı mükellefleri ceza yazmakla korkuttuğu ve sonrasında "Sizi bir arkadaşım arayacak, onunla gerekli görüşmeyi yaparsınız, sonrasında incelemeyle ilgili olumsuzluk çıkmaz" diyerek F.K.'yi yönlendirdiği belirlendi. F.K.'nin de iş yerlerine giderek, verilen rüşveti aldığı tespit edildi.





SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Şüphelilerin, turizm ve taşımacılık firması sahibi H.K.'dan bu yöntemle 65 bin lira rüşvet istediği tespit edildi. Polisin seri numaralarını belirlediği parayı H.K.'den teslim alan şüpheliler, düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



