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Fındık fiyatları yüz güldürdü! Üreticilerden Başkan Erdoğan’a teşekkür

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Giriş: 28.07.2020 15:32
Güncelleme:28.07.2020 15:34
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı fındık fiyatı Karadeniz’de memnuniyetle karşılandı. Geçtiğimiz yıla oranlar artan fiyat 22.50 lira oldu. Samsun Çarşamba ilçesi Sahil Köyü’nden fındık üreticisi köylüler SABAH Gazetesi’ne konuştu. Sabah’tan Hayrettin Şaşmaz’ın haberine göre; üreticiler, “Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Biz 19-20 lira bekliyorduk. Geçen sene 10 ton çıkarıp 150 bin kar yapan bu sene 15 ton çıkaracak 300 bin lira kar yapacak.” dedi.
Fındık üreticilerinden Başkan Erdoğan’a teşekkür
Fındık üreticilerinden Başkan Erdoğan’a teşekkür
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