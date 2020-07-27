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Emniyet açıkladı: O magandalar yakalandı! Trafikte terör estirmişlerdi

Bakırköy sahil yolunda trafikte tehlike oluşturacak şekilde otomobil kullanan sürücüler yakalandı. Sürücülere 3 bin 684 lira para cezası kesilirken ehliyetlerine el konuldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.07.2020 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020
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Emniyet açıkladı: O magandalar yakalandı! Trafikte terör estirmişlerdi

Bakırköy sahil yolunda sürücü makas atarak ilerlerken, aynı zamanda bir başka sürücüyle de yarıştı. Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücü, çektiği görüntüleri sosyal medyada yayınladı. Sürücü İstanbul'un çeşitli noktalarında çektiği çok sayıdaki makas görüntülerini yine takipçileriyle paylaştı. Yayınladığı görüntülerden birinde 170 kilometre hızla ilerleyen sürücü, ayaklarını yan koltuğa uzatarak yolda ilerliyor. Diğer bir görüntüde de otomobilin tavan penceresinden çıkan sürücünün, kollarını açarak trafikte seyrettiği görülüyor.

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EMNİYET AÇIKLAMA YAPTI
Yaşananlarla ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı. Emniyetten yapılan açıklamada, "Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen araç sürücüleri Mehmet F., İsmail D., Emrullah D. isimli şahıslar aynı gün yakalanmış, Karayolları Trafik Kanununun; 46/2-G maddesine istinaden her sürücüye ayrı ayrı 1.228 TL olmak üzere toplam 3.684 TL Trafik İdari Para Cezası uygulanmış, K.T.K.'nın 45. Maddesine istinaden her üç sürücü de sağlık kuruluşuna sevk edilmiş, sürücü belgelerine el konulmuştur" denildi. Açıklamada ayrıca 3 kişi hakkında adli işlem de başlatıldığı duyuruldu.

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