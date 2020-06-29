İstanbul'da terör estirmişlerdi! Drift yapan 14 maganda yakalandı!
Mega kentin çeşitli ilçelerinde asker uğurlamak için korona virüs salgınına rağmen bir araya gelen gruplar, hem maske takmayarak hem de sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak halay çekti. Konvoy halinde trafiğe çıkan magandalar, tünelleri trafiğe kapatıp tabancalarla havaya ateş açtı. İnceleme başlatan ekipler, 14 magandayı kıskıvrak yakaladı.
Esenyurt, Maltepe ve Sarıyer'de asker uğurlama konvoyunda trafiği tehlikeye düşüren 14 sürücüye ceza verildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği, 27-28 Haziran'da asker uğurlama sırasında oluşturulan konvoydaki bazı araç sürücülerinin trafiği tehlikeye düşürmelerine ve havaya ateş açmalarına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.
Görüntüleri inceleyen polis, İçişleri Bakanlığının Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yayınladığı genelgede belirtilen yasaklara da aykırı davranan sürücüleri belirledi.
Esenyurt'ta araç sürücüleri M.G, E.B, F.Ö ile motosiklet sürücüleri İ.Ç ve E.K. yakalandı.
Araç sürücüleri M.G, E.B. ve F.Ö'ye gereksiz yavaşlamaktan 132'şer lira ceza kesildi.
Motosiklet sürücüleri İ.Ç. ve E.K'ye de sürücü belgesiz motorlu araç kullanmaktan 2 bin 473, driftten 6 bin 141, kasksız motosiklet kullanmaktan 132 lira olmak üzere toplam 8 bin 746'şar lira ceza uygulandı.
İ.Ç. aynı zamanda ruhsat sahibi olduğu için motosikleti 60 gün trafikten men edildi.
Maltepe'de ise araç sürücüleri M.P, U.U ve B.A'ya driftten 6 bin 141'er lira ceza uygulandı. Sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alındı.
M.P. ve U.U'nın araçları aynı zamanda ruhsat sahibi oldukları için 60 gün trafikten men edildi.
Sarıyer'de ise araç sürücüleri A.K, M.Ö, Ö.F.Ö, O.M.B, H.C.B'ye yüksek sesten 132, tedbirsiz ve saygısız araç sürmekten 132 olmak üzere 264'er lira ceza uygulandı.
Sarıyer'de silahla havaya ateş eden B.S. de olayda kullandığı kurusıkı tabancayla yakalandı.
Gözaltına alınan araç sürücüleri ilgili ilçelerin polis merkezlerine sevk edildi.
Ayrıca 14 kişiye, İl Hıfzısıhha Kurulunun aldığı kararlara uymamaktan işlem yapıldı.
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