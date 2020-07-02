02 Temmuz 2020, Perşembe
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Gaziantep’te düğünde havaya ateş açan silahlı maganda gözaltına alındı

tedbirleri kapsamında mart ayından itibaren yapılamayan düğünler yeni normalleşme kapsamında 1 Temmuz itibariyle yeniden başlarken silahlı magandalar da ortaya çıktı. 'te sokak ortasında ateş açan şahıs, polisin yürüttüğü çalışma ile gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.07.2020 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020
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genelgesi ile ilgili binlerce çiftin meraklı bekleyişi dün sona erdi. Mart ayından bu yana yapılamayan düğünler, İçişleri Bakanlığının yayımladığı 'Düğün Genelgesi' ile dün başladı. Gece saatlerine kadar süren düğünlerde ise yine istenmeyen görüntüler ortaya çıktı.

HAVAYA ATEŞ AÇTI

'in Şehitkamil ilçesinde düğün sonrası eline silahını alan , bilinçsiz şekilde mahalle ortasında ateş açtı. Şans eseri herhangi bir yaralanma yaşanmazken magandanın havaya ateş açması cep telefonu ile görüntülendi.

GÖRÜNTÜLERDEN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Havaya görüntüsünün sosyal medyaya düşmesinin ardından Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçerek mahallede inceleme yaptı. Boş kovanlardan yola çıkan ekipler şehir polis kameralarından şahsı belirledi. Şahıs polisler tarafından silahı ile birlikte yakalandı.

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