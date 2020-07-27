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İstanbul’da eşini ısıran köpeği silahla öldürdü! O anlar kamerada

Sarıyer, Yeniköy Mahallesi'nde 25 Temmuz Cumartesi günü yoldan geçen bir kadını ısıran köpeğin eşi tarafından vurularak öldürülmesine dair güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.07.2020 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020
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İstanbul’da eşini ısıran köpeği silahla öldürdü! O anlar kamerada

Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan lüks bir villanın önünde bulunan Alman kurdu cinsi 'Nero' isimli köpek iddiaya göre yoldan geçmekte olan Ş.E.'yi diz kapağından ısırdı.

İstanbul’da eşini ısıran köpeği silahla öldürdü! O anlar kamerada İSTANBUL’DA EŞİNİ ISIRAN KÖPEĞİ SİLAHLA ÖLDÜRDÜ! O ANLAR KAMERADA

KURŞUN KÖPEĞİN KAFASINA İSABET ETTİ

Eşinin acı içinde kendisine seslendiğini duyan A.E., köpek bakıcısıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.E. silahını çıkartarak eşini ısırdığı iddia edilen Nero'ya ateş etti. Silahtan çıkan kurşunun başına isabet etmesiyle köpek olay yerinde öldü.

O AN GÜVENLİK KAMERASINDA

Görüntülerde A.E ile köpek bakıcısı olan kadınla tartışmaya başladığı anlar yer alıyor. Bunun üzerine bakıcının köpeği içeri alarak kapıyı kapattığı ancak tartışmanın sürdüğü görülüyor.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.E.'nin villanın kapısından içeri girerek silahını çıkartıp köpeğe ateş ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıyor.

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