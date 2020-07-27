İstanbul’da eşini ısıran köpeği silahla öldürdü! O anlar kamerada

Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan lüks bir villanın önünde bulunan Alman kurdu cinsi 'Nero' isimli köpek iddiaya göre yoldan geçmekte olan Ş.E.'yi diz kapağından ısırdı.

KURŞUN KÖPEĞİN KAFASINA İSABET ETTİ

Eşinin acı içinde kendisine seslendiğini duyan A.E., köpek bakıcısıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.E. silahını çıkartarak eşini ısırdığı iddia edilen Nero'ya ateş etti. Silahtan çıkan kurşunun başına isabet etmesiyle köpek olay yerinde öldü.