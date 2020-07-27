İstanbul’da eşini ısıran köpeği silahla öldürdü! O anlar kamerada
Sarıyer, Yeniköy Mahallesi'nde 25 Temmuz Cumartesi günü yoldan geçen bir kadını ısıran köpeğin eşi tarafından vurularak öldürülmesine dair güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan lüks bir villanın önünde bulunan Alman kurdu cinsi 'Nero' isimli köpek iddiaya göre yoldan geçmekte olan Ş.E.'yi diz kapağından ısırdı.
KURŞUN KÖPEĞİN KAFASINA İSABET ETTİ
Eşinin acı içinde kendisine seslendiğini duyan A.E., köpek bakıcısıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.E. silahını çıkartarak eşini ısırdığı iddia edilen Nero'ya ateş etti. Silahtan çıkan kurşunun başına isabet etmesiyle köpek olay yerinde öldü.
O AN GÜVENLİK KAMERASINDA
Görüntülerde A.E ile köpek bakıcısı olan kadınla tartışmaya başladığı anlar yer alıyor. Bunun üzerine bakıcının köpeği içeri alarak kapıyı kapattığı ancak tartışmanın sürdüğü görülüyor.
Tartışmanın büyümesi üzerine A.E.'nin villanın kapısından içeri girerek silahını çıkartıp köpeğe ateş ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıyor.