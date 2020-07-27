Ankara'da plazada korkutan yangın! Vali Şahin'den flaş açıklama

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan plazada yangın çıktı. Yangın, çevrede korkuya neden olurken, itfaiye alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Çankaya ilçesinde plazaların yoğun olduğu Söğütözü Mahallesi'ndeki plazada çıktı. Plazanın 5'inci katında bulunan terasta bilinmeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangını görenler itfaiyeye haber verirken, büyüyen alevler üst katlara sıçradı.

Binadan yükselen dumanlar, gökyüzünü kapladı. Binanın yanan bölgelerinden kopan parçalar yere düşerken, çevrede büyük korku yaşandı. Bina tahliye edilirken, gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Yetkililerden yangına ilişkin bilgi alan Vali Şahin, gazetecilere açıklamada bulundu. Şahin, yangının dış cephede meydana geldiğini belirterek, "İtfaiye daire başkanından aldığım bilgiye göre, içeriye herhangi bir sirayet yok. İçeride gerekli tahliyeler tamamlanmış ama bütün katlarda itfaiye ekiplerimiz tek tek kontrol yapıyorlar. Şu ana kadar herhangi bir yaralanma, ya da can kaybı ile ilgili bilgi gelmedi. İnşallah sonuna kadar gelmeyeceğini umut ediyoruz. Ama emniyet ve itfaiye ekiplerimiz kendi üzerlerine düşen görevi hakkıyla yerine getiriyorlar. Yangın kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmalarına başlanmış durumda. Ankara'mıza geçmiş olsun" dedi.