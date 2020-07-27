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Ankara Valisi Vasip Şahin A Haber'e konuştu! Yangında ölü ya da yaralı var mı?

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Giriş: 27.07.2020 18:41
Güncelleme:27.07.2020 18:41
Son dakika haberleri; Ankara'da bir plazada çıkan yangınla ilgili son durumu Vali Vasip Şahin A Haber canlı yayınına telefonla katılarak aktardı. Vali Şahin, yangının binanın içine yansımadığını sadece dış cephenin yandığını ve yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Şahin, ölü ve yaralı bilgisinin olmadığını ifade etti.
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