Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre, 2020 Kurban Bayramı'nın 1. günü 31 Temmuz'a denk geliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında tatil planı hazırlayan vatandaşlar, Kurban Bayramı tatili süresinin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. Daha önceki yıllarda Kurban Bayramı tatilleri 9 güne çıkarılmıştı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, tatil planları şekillendirilmeye başlandı. Peki, bayram tatili kaç gün, 9 gün mü? 2020 Kurban Bayramı tatili ne zaman, hangi gün başlıyor? İşte cevaplar...

2020 KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Kurban Bayramı'nın 1. günü 31 Temmuz Cuma günü idrak edilecek ve bayram 4 gün sürecek. Bayram takvimi şu şekilde;

30 Temmuz Perşembe – Kurban Bayramı arefesi

31 Temmuz Cuma – Kurban Bayramı 1. günü

1 Ağustos Cumartesi – Kurban Bayramı 2. günü

2 Ağustos Pazar – Kurban Bayramı 3. günü

3 Ağustos Pazartesi – Kurban Bayramı 4. günü