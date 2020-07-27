Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü? 2020 Kurban Bayramı tatili ne zaman, hangi gün başlıyor?
Bayram tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu? İslam alemi bayram için hazırlıklarını sürdürüyor. Bayram tatili ile ilgili son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Kurban Bayramı tatili için plan yapan vatandaşlar, resmi makamlardan gelecek müjdeli haberi bekliyorlar. Peki, bayram tatili kaç gün, 9 gün mü? 2020 Kurban Bayramı tatili ne zaman, hangi gün başlıyor? İşte merak edilenler...
Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre, 2020 Kurban Bayramı'nın 1. günü 31 Temmuz'a denk geliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında tatil planı hazırlayan vatandaşlar, Kurban Bayramı tatili süresinin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. Daha önceki yıllarda Kurban Bayramı tatilleri 9 güne çıkarılmıştı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, tatil planları şekillendirilmeye başlandı. Peki, bayram tatili kaç gün, 9 gün mü? 2020 Kurban Bayramı tatili ne zaman, hangi gün başlıyor? İşte cevaplar...
2020 KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Kurban Bayramı'nın 1. günü 31 Temmuz Cuma günü idrak edilecek ve bayram 4 gün sürecek. Bayram takvimi şu şekilde;
30 Temmuz Perşembe – Kurban Bayramı arefesi
31 Temmuz Cuma – Kurban Bayramı 1. günü
1 Ağustos Cumartesi – Kurban Bayramı 2. günü
2 Ağustos Pazar – Kurban Bayramı 3. günü
3 Ağustos Pazartesi – Kurban Bayramı 4. günü
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN OLDU MU?
Kurban Bayramı tatili resmi olarak arefe günü yarım gün, 4 gün de bayram tatili ile birlikte 4,5 gündür. Bu sene Kurban Bayramı arefesi perşembe gününe, bayramın 1. günü cuma gününe, bayramın son günü ise pazartesi gününe denk geliyor. Eğer salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri de tatile dahil edilirse hafta sonu tatili ile birlikte toplamda 9 gün tatil yapılmış olacak.
Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.
KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?
Kurban, kurban bayramının ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti, Bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüzleri kesilmesi uygundur. Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir.
Şafii mezhebine göre ise kurban bayramın dördüncü günü de kesilebilir.
KURBAN NE DEMEKTİR, HÜKMÜ NEDİR?
Sözlükte yaklaşmak, Allâh'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, ibâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı, kurban bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.
Akıllı, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını keser. Böylece hem maddi durumu yetersiz olup kurban kesemeyenlere yardımda bulunmuş, hemde Cenab-ı Hakka yaklaşmış olur.
Kurban ibadeti, İslam toplumlarının şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri yerine getirilmektedir. Kurban, bir Müslüman'ın gerektiğinde bütün varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.
Kurban Hanefi mezhebine göre vacip, diğer mezheplere göre ise sünnet-i müekkededir. Dini kaynaklarda Peygamber efendimizin kurbanını daima kestiği ifade edilmektedir.
KURBAN ETİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİDİR?
Hz. Peygamber, kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesmeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir bölümünün de eve ayrılmasını tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, "Dahâyâ", 10). Ailenin ihtiyaç durumuna göre etin tamamı evde bırakılabileceği gibi, toplumda muhtaçların arttığı dönemde kurban etinin çoğunun hatta tamamının dağıtılması uygun olur.
KURBANI KAÇ KİŞİ KESMELİDİR?
Koyun ve keçi bir kişi için; deve, sığır ve manda yedi kişiyi aşmamak üzere ortaklaşa kurban olarak kesilebilir. Kurban
olmaya engel bir kusurunun bulunmaması şartıyla, koyun ve keçi cinsinden hayvanlar bir yaşını doldurduktan sonra, sığır ve manda cinsinden hayvanlar iki yaşını, deve ise beş yaşını tamamladıktan sonra kurban olarak kesilebilir.
KİMLER KURBAN KESMELİDİR?
Kurban kesmek, âkil, baliğ (akıllı, ergen),dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir Müslüman'ın yerine getireceği mali bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr. altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişi dinen zengindir. Dolayısıyla bu kişi Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu nimetlere şükran ifadesi ve Allah yolunda fedakârlığın nişanesi olarak kurban kesmelidir.
ADAK KURBANI NE DEMEKTİR?
Kurban adayan kişinin kurban kesmesi vaciptir. Eğer kişibu adağı, bir şartın gerçekleşmesine bağlamışsa bu şart gerçekleşince kesmesi gerekir. Adak kurbanının etinden adak sahibi, usul ve fürûu (neslinden geldiği ana, baba, dede ve nineleri…ile kendi neslinden gelen çocukları ve torunları.) yiyemeyeceği gibi, bunların dışında kalıp zengin olanlar da yiyemez. Eğer kendisi yemek ister veya bu sayılanlardan birisine yedirmek isterse, yenilen etin rayiç bedelini yoksullara verir.
Ancak, 6 ayını tamamlayan koyun bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olması halinde kurban edilebilir.
AKÎKA KURBANI NEDİR?
Yeni doğan çocuk için şükür amacıyla kesilen kurbana, "akîka" adı verilir. Akîka kurbanı kesmek müstehaptır. Akîka kurbanı olarak kesilecek hayvanda da, diğer kurbanlarda aranan şartlar aranır.
Akîka kurbanı, çocuğun doğduğu günden bulûğ çağına kadar kesilebilirse de doğumun yedinci günü kesilmesi daha faziletlidir.
Akîka kurbanının etinden ve derisinden yararlanabilecek kimseler konusunda her hangi bir sınırlama yoktur. Kurban sahibi dahil herkes bu kurbandan istifade edebilir.
ŞÜKÜR KURBANI NE DEMEKTİR?
Temettü ve kıran haccı yapan kişilerin, aynı mevsimde hac ve umreyi birlikte ifa ettikleri için, kestikleri kurbanlara şükür kurbanı da denilmektedir. Aynı şekilde kişi, arzu ettiği bir amaca ulaşması veya bir nimete nail olması sebebiyle şükür kurbanı kesebilir. Bu kurbanların etinden sahipleri istifade edebilir.