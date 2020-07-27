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İzmir'de trafik magandası arabanın üstüne çıkıp araba sürdü

ilçesinde trafik magandaları hem kendi hem de trafikteki diğer araç sürücülerinin canını hiçe saydı. Magandanın ayağıyla direksiyonu kontrol ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.07.2020 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020
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İzmir'de trafik magandası arabanın üstüne çıkıp araba sürdü

Edinilen bilgiye göre, olay, Çevreyolu mevkiinde meydana geldi. 09 LZ 840 plakalı aracının hızını sabitleyen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, yanındaki kadın ile birlikte aracın üstüne çıktı.

İzmir'de trafik magandası arabanın üstüne çıkıp araba sürdü İZMİR'DE TRAFİK MAGANDASI ARABANIN ÜSTÜNE ÇIKIP ARABA SÜRDÜ

KAMERAYA KAYDEDİLDİ

Seyir halindeki sürücü bu esnada tek ayağıyla direksiyonu idare etti. Yaşanan tehlike dolu anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

"HARİKASINIZ"

Öte yandan, cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, video çeken şahsın "Harikasınız" demesi üzerine araç üstüne çıkan şahıslar gülümseyerek poz verdi.

YOLUNA DEVAM ETTİ

Trafik magandası yanından geçen araç sürücülerinin şaşkın bakışları arasında yoluna devam etti.

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