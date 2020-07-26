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İstanbul Kartal'da metro istasyonun korkunç olay! Küçük çocuğun saçları yürüyen merdivene sıkıştı

'da, metro istasyonunun yürüyen merdivenine saçlarından sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.07.2020 Güncelleme Tarihi: 26.07.2020
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İstanbul Kartal'da metro istasyonun korkunç olay! Küçük çocuğun saçları yürüyen merdivene sıkıştı

Alınan bilgiye göre, Yakacık-Adnan Kahveci Metro İstasyonu'nun iniş kısmıdaki yürüyen merdivene, 7 yaşındaki Berfin Demir, saçlarından sıkıştı.

Durumu gören vatandaşlar, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çocuğu sıkıştığı merdivenden kurtardı. Çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstasyon yürüyen merdiveni hizmete kapatılarak, bakıma alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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