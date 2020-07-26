Boğulan gencin koronavirüs testi pozitif çıktı

Olay, dün Eğirdir ilçesinde bulunan bir plajda meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte göle giren Osman Şekerci, bir anda suda kayboldu. Arkadaşlarının yardım çağrısı üzerine gelen kurtarma ekipleri, Şekerci'nin cansız bedenini sudan çıkardı. Gencin cesedi, otopsi için Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Osman Şekerci'nin Covid-19 testi pozitif çıkınca cenaze ile temas eden ekibe filyasyon uygulaması yapıldı.