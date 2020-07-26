26 Temmuz 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Boğulan gencin koronavirüs testi pozitif çıktı

Boğulan gencin koronavirüs testi pozitif çıktı

’nın Eğirdir ilçesinde plajda göle giren  (22) boğuldu. Şekerci'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.07.2020
ABONE OL
Boğulan gencin koronavirüs testi pozitif çıktı

Olay, dün Eğirdir ilçesinde bulunan bir plajda meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte göle giren Osman Şekerci, bir anda suda kayboldu. Arkadaşlarının yardım çağrısı üzerine gelen kurtarma ekipleri, Şekerci'nin cansız bedenini sudan çıkardı. Gencin cesedi, otopsi için Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Osman Şekerci'nin Covid-19 testi pozitif çıkınca cenaze ile temas eden ekibe filyasyon uygulaması yapıldı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA