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İstanbul Kartal'da metro istasyonunda korkunç olay! Küçük çocuğun saçları yürüyen merdivene sıkıştı

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Giriş: 26.07.2020 15:45
Kartal'da, metro istasyonunun yürüyen merdivenine saçlarından sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İşte kurtarma görüntüleri...

Alınan bilgiye göre, Yakacık-Adnan Kahveci 'nun iniş kısmıdaki yürüyen merdivene, 7 yaşındaki Berfin Demir, saçlarından sıkıştı.

Durumu gören vatandaşlar, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çocuğu sıkıştığı merdivenden kurtardı. Çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstasyon yürüyen merdiveni hizmete kapatılarak, bakıma alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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