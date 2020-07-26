Ayasofya Camii'ne atanan din görevlileri duygularını anlattı

"O DA BİZE NASİP OLDU

Ayasofya Camii imamlarından Ferruh Muştuer ise, "Hep hayalimizdi. 29 Mayıs'ta fetih kutlamaları gününde burada Fetih Suresi okundu, o da bize nasip oldu. Orada dua ettim zaten, ümit ettim, arzu ettim" mesajını verdi.





Muştuer, "Cenabıhak tekrar burayı cemaatiyle buluştursun ve buluşturduğunda burada hizmet etmeyi nasip eylesin diye dua ettik" şeklinde konuştu.



"KELİMELER KİFAYETSİZ"

Ayasofya-i Kebir Camii müezzinlerinden Şükrü Asıleren da "Elhamdülillah, Rabbim de lütfeyledi, farklı bir duygu, kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir duygu" ifadelerini kullandı.