Ayasofya Camii'ne atanan din görevlileri duygularını anlattı
86 yıl aradan sonra cuma namazı ile ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne atanan din görevlileri Baş İmam Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, imam Ferruh Muştuer ve müezzinlerinden Şükrü Asıleren duygularını paylaştı.
Ayasofya-i Kebir Camii Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın "Bu vazifeyi Allah'ın yardımıyla, milletimizin duasıyla inşallah en güzel vech ile yapmaya çalışacağız. Gerçekten şerefli ve ağır bir yük omuzlarımızda" dedi.
"ELHAMDÜLİLLAH GERÇEKLEŞTİ"
Boynukalın, "İçimden belki bir dua olarak geçirmişimdir, Rabbim bize nasip ederse böyle bir şeyi ama bir hayaldi ve elhamdülillah gerçekleşti. Çok memnun ve mutluyum" açıklamasını yaptı.
"O DA BİZE NASİP OLDU
Ayasofya Camii imamlarından Ferruh Muştuer ise, "Hep hayalimizdi. 29 Mayıs'ta fetih kutlamaları gününde burada Fetih Suresi okundu, o da bize nasip oldu. Orada dua ettim zaten, ümit ettim, arzu ettim" mesajını verdi.
Muştuer, "Cenabıhak tekrar burayı cemaatiyle buluştursun ve buluşturduğunda burada hizmet etmeyi nasip eylesin diye dua ettik" şeklinde konuştu.
"KELİMELER KİFAYETSİZ"
Ayasofya-i Kebir Camii müezzinlerinden Şükrü Asıleren da "Elhamdülillah, Rabbim de lütfeyledi, farklı bir duygu, kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir duygu" ifadelerini kullandı.