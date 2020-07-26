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Giresun'da yaylada kaybolan 11 yaşındaki Elif Akbayrak sağ bulundu

'un Bulancak ilçesinde yaylada kaybolan kız çocuğu sağ bulundu. Bulancak Kaymakamı , "Her şey yolunda. Hiçbir sorun yaşamamış. Sadece biraz acıktığını ve korktuğunu söylemiş." dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.07.2020 Güncelleme Tarihi: 26.07.2020
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Giresun'da yaylada kaybolan 11 yaşındaki Elif Akbayrak sağ bulundu

Bulancak Kaymakamı , yaptığı açıklamada, bu sabah arama çalışmalarını sürdüren jandarma ekiplerince 11 yaşındaki 'ın bölgede sağ bulunduğunu söyledi.

Akbayrak'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Tuna, "Her şey yolunda. Hiçbir sorun yaşamamış. Sadece biraz acıktığını ve korktuğunu söylemiş." dedi.

Tuna, Elif Akbayrak'ın sağlık kontrolleri için Bulancak Devlet Hastanesine getirileceğini kaydetti.

Bulancak ilçesine bağlı Aydındere beldesi Semen yaylasında 24 Temmuz Cuma akşamı kaybolan 11 yaşındaki Elif Akbayrak'ın ailesi jandarmaya başvurmuş, bunun üzerine bölgede arama çalışması başlatılmıştı.

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