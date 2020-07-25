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ABD’li şarkıcı Della Miles’ten Ayasofya açıklaması: Tekrar ibadete açılması…
Dünyaca ünlü ABD'li soul rock sanatçısı Della Miles, Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması ile ilgili açıklamalarda bulundu. 2 yıl önce Müslüman olan şarkıcı, Ayasofya'nın yeniden cami olması ve ibadete açılmasının Müslüman alemi için çok önemli olduğunu belirtip, emeği geçenlere teşekkür etti.
Giriş Tarihi: 25.07.2020 17:34 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020 17:35
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