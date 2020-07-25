ABD’li şarkıcı Della Miles’ten Ayasofya açıklaması: Tekrar ibadete açılması…

Dünyaca ünlü ABD'li soul rock sanatçısı Della Miles, Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması ile ilgili açıklamalarda bulundu. 2 yıl önce Müslüman olan şarkıcı, Ayasofya'nın yeniden cami olması ve ibadete açılmasının Müslüman alemi için çok önemli olduğunu belirtip, emeği geçenlere teşekkür etti.