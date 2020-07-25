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ABD’li şarkıcı Della Miles’ten Ayasofya açıklaması: Tekrar ibadete açılması…

Dünyaca ünlü ABD'li soul rock sanatçısı Della Miles, Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması ile ilgili açıklamalarda bulundu. 2 yıl önce Müslüman olan şarkıcı, Ayasofya'nın yeniden cami olması ve ibadete açılmasının Müslüman alemi için çok önemli olduğunu belirtip, emeği geçenlere teşekkür etti.

Giriş Tarihi: 25.07.2020 17:34 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020 17:35
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ABD’li şarkıcı Della Miles’ten Ayasofya açıklaması: Tekrar ibadete açılması…

ABD'li dünyaca ünlü usta soul rock sanatçısı Della Miles, Ayasofya Camisi'nin 86 yıl sonra ibadete açılmasının, Müslüman alemi için önemli olduğunu belirtip, emeği geçenlere teşekkür etti

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ABD’li şarkıcı Della Miles’ten Ayasofya açıklaması: Tekrar ibadete açılması…

Michael Jackson ve Whitney Houston ile yıllarca aynı sahneyi paylaşan ABD'li dünyaca ünlü soul rock sanatçısı Della Miles, sahne almak için geldiği İzmir'in Çeşme ilçesindeki Ilıca Halk Plajı'nda yürüyüş yaptı.

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ABD’li şarkıcı Della Miles’ten Ayasofya açıklaması: Tekrar ibadete açılması…

Plajda hayranlarının ilgisi ile karşılaşan Miles, hayranlarını kırmayıp, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Türkiye'deki ilk konserini, 2004 yılında verdiğini belirten Miles, "Türkiye ile beni Çeşme tanıştırdı. Burada çok güzel insanlar tanıdım" dedi.

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ABD’li şarkıcı Della Miles’ten Ayasofya açıklaması: Tekrar ibadete açılması…

'AYASOFYA'NIN İBADETE AÇILMASI...'

Türkiye aşığı olduğunu her fırsatta dile getiren ve 2 yıl önce Müslüman olan, geçen Eylül ayında da Konya'daki Şeb-i Arus törenlerinde ilahi okuyan Della Milas, Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

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ABD’li şarkıcı Della Miles’ten Ayasofya açıklaması: Tekrar ibadete açılması…

Zorlu bir mücadeleden sonra, Ayasofya'nın ibadete açılmasında emeği geçenleri kutladığını belirterek, "İbadete açılmasının ardından Ayasofya'da cuma namazı kılındı. Cuma günü Müslümanlar için önemli. Ayasofya'nın ibadete açılması harika bir şey" dedi.