Yangına balkondan kova ve hortumla müdahale

Gelibolu ilçesi Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın alt katındaki ekmek fırınının önünde duran odunlar, öğle saatlerinde, bir anda alev alıp yanmaya başladı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark eden bina sakinleri, itfaiyeyi aradı.