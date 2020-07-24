24 Temmuz 2020, Cuma
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Ayasofya Camii’nde ilk vakit namazı halka açık kılındı

86 yıl aradan sonra kılınan ilk cuma namazı ile ibadete açıldı. Cuma namazı esnasında dışarıda bekleyen binlerce Müslüman ikindi namazında camiyi doldurdu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.07.2020
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Ayasofya Camii’nde ilk vakit namazı halka açık kılındı

Ayasofya-i Kebir Camii'nde 86 yıl aranın ardından ilk cuma namazı kılındı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cuma namazında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve önceden ismi belirlenen davetliler saf tuttu.

Ayasofya-i Kebir Cami'nin ibadete açılmasıyla binlerce Müslüman da cami önünü doldurdu.

Cuma namazının kılınmasıyla Ayasofya-i Kebir Cami'nin kapıları herkese açıldı.

İkindi namazını bekleyen binlerce Müslüman ilk vakit namazını kıldı.

A Haber Ayasofya Camii’nin içini görüntüledi A HABER AYASOFYA CAMİİ'NİN İÇİNİ GÖRÜNTÜLEDİ

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