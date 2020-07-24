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22 gündür kayıp olarak aranan kadın ölü bulundu

'in Gülnar ilçesinde kayıp olan 77 yaşındaki 'ün cedesi bulundu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.07.2020 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020
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22 gündür kayıp olarak aranan kadın ölü bulundu

Çukurkonak Mahallesi'ndeki evinden 2 Temmuz'da çıkan alzaymır hastası olduğu belirtilen Şerife Lök'den (77) haber alamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Lök'e ulaşmak için çevre mahallelerde ve kırsal alanda arama çalışması başlatıldı.

Yassıbağ Mahallesi'nde bir kadın cesedi bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, cesedin Lök'e ait olduğunu belirledi.

Ceset, otopsi için morga kaldırıldı.

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