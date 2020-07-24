Ayasofya'da namaz için alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu

"YASAKLANDIYSA BU TEDBİRLER DOĞRULTUSUNDADIR"

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasıyla ilgili konuşan vatandaşlardan Turan Yazıcı, "Bu mutlu güne, zamana tanıklık etmeye geldik. Çok yoğun çok kalabalık. Hayırlı olsun, bir şekilde Cuma namazımızı kılacağız yasaklandıysa bu tedbirler doğrultusundadır. Doğru olan neyse onu yapıyorlar. Yasaklara riayet etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.