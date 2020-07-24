Yükselen vaka sayıları sonrası dikkat çeken uyarı: Çay ikramlarını iptal edelim
Son 3 günde koronavirüs vaka sayıları en çok artan iller arasında bulunan Kayseri'de İl Sağlık M��dürü Ramazan Benli, "Çay ikramlarını iptal edelim" uyarısı yaptı.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıklarken, "Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum" ifadelerini kullandı.
Kayseri İl Sağlık Müdürü Ramazan Benli de bunun üzerine Twitter hesabından paylaşım yaparak, vatandaşları uyardı.