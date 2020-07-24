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Yükselen vaka sayıları sonrası dikkat çeken uyarı: Çay ikramlarını iptal edelim

Son 3 günde vaka sayıları en çok artan iller arasında bulunan Kayseri'de İl Sağlık M��dürü Ramazan Benli, "Çay ikramlarını iptal edelim" uyarısı yaptı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.07.2020 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020
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Yükselen vaka sayıları sonrası dikkat çeken uyarı: Çay ikramlarını iptal edelim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 'Türkiye Günlük Tablosu'nu açıklarken, "Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum" ifadelerini kullandı.

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ramazan Benli de bunun üzerine Twitter hesabından paylaşım yaparak, vatandaşları uyardı.

Benli, "Kayseri'deki vaka artışı dün açıklandı. Karşılaştığımız herkesi Covid taşıyormuş gibi düşünerek davranmalıyız. Maske, mesafe; çay ikramlarını iptal edelim" ifadelerini kullandı.

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