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Pınar Gültekin katledildiği evin içi görüntülendi! Varilin çevresinde kül izleri hala duruyor

’da 16 Temmuz tarihinde kaybolan ve 5 gün sonra cesedine ulaşılan ’in öldürüldüğü Menteşe Karbağlar Yaylası'ndaki bağ evi görüntülendi. Evin içinde ateş yakılmış varil ve varilin çevresinde kül izleri hala duruyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.07.2020 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020
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Pınar Gültekin katledildiği evin içi görüntülendi! Varilin çevresinde kül izleri hala duruyor

Pınar Gültekin'in en son Menteşe'deki bir alışveriş merkezinin cafesinde 16.14'de otururken görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Pınar Gültekin katledildiği evin içi görüntülendi! Varilin çevresinde kül izleri hala duruyor PINAR GÜLTEKİN KATLEDİLDİĞİ EVİN İÇİ GÖRÜNTÜLENDİ! VARİLİN ÇEVRESİNDE KÜL İZLERİ HALA DURUYOR

BENZİN ALDI

Pınar Gültekin'in aynı gün katil zanlısı Cemal Metin Avcı ile Karabağlar Yaylası'ndaki bağ evine gittikleri, burada yaşanan tartışma sonrası öldürüldüğü öğrenilirken katil zanlısının aynı gün saat 18.05'de akaryakıt istasyonuna gelerek buradan önce aracına daha sonra da pet şişe içine benzin aldığı güvenlik kameralarına yansıdı.

KÜL İZLERİNE RASTLANDI

Pınar Gültekin'in öldürüldüğü Karabağlar Yaylası'ndaki bağ evinin ön balkonun içinde ateş yakılmış bir varil ve varilin yanında da kül izlerine rastlandı. Evin salon bölümünde halıların dağınık olduğu görüntülendi.

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