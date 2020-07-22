22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Ebru Tenk’i eşiyle görüştüğü için öldürmüş

’nin Derince ilçesinde geçen yıl 19 Temmuz gecesi Sırrıpaşa Mahallesi Girgin Sokak’ta 36 yaşındaki ’i otomobilinde vurarak öldüren 39 yaşındaki ile ağabeyi hakkında iddianame hazırlandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.07.2020 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020
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Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Ebru Tenk’i eşiyle görüştüğü için öldürmüş

Katanalp'in Tenk'i, istemediği halde dini nikahlı eşi ile görüşmeye devam ettiği için öldürdüğünü söylediği anlatılan iddianamede, şüphelinin olay anında, "Seni bir sene boyunca uyarmıştım" diye bağırdığı ortaya çıktı.

İddiaya göre , erkek arkadaşı Mahmut P. ve arkadaşı ile komşuları Selahattin E., Serdal Ç. ve Yusuf Erman A. arasında, yaşadıkları binanın önünde kavga çıktı. Kavga sürerken Katan-alp'in dini nikahlı eşi ile kardeşi de olay yerine geldi. Ertaç Katanalp'in elindeki tabancayı alan Vedat Katanalp, kendisini otomobiline kilitleyen Ebru Tenk'e 2 el ateş etti. Kurşunlardan biri kalbine isabet eden kadın, yakında bulunan hastaneye götürüldü. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, Vedat Katanalp ile Ertaç Katanalp'i (41) gözaltına aldı. 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede tutuklandı.



'SENİ BİR SENE BOYUNCA UYARMIŞTIM' DİYEREK, ATEŞ ETTİ

Olayla ilgili yürütülen soruşturma sonunda Cumhuriyet Savcılığı, iddianameyi tamamladı. Ağır ceza mahkemesine sunulan iddianamede, Ebru Tenk'e ateş eden kişinin Vedat Katanalp, olay yerine elindeki tabancayı ateşleyerek gelen kişinin ise Ertaç Katanalp olduğu bildirildi. Ertaç Katanalp'in kızı B.K.'nin ifadesine de yer verilen iddianamede, Selahattin E.'nin Katanalp kardeşlerin ikisinde de silah olduğunu iddia ederek, Vedat Katanalp'in "Bu sondu, yaptığın kahpelik. Seni bir sene boyunca uyarmıştım" dediğini anlattığı ifade edildi.



KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN YARGILANACAKLAR

Vedat Katanalp'in de ifadesinde, Ebru Tenk'in 'düzgün bir aile hayatı olmadığı' gerekçesiyle dini nikahlı eşi Fadile Katanalp ile görüşmesini istemediğini ancak tüm uyarılarına rağmen görüşmeye devam ettiğini söylediği kaydedilen iddianemede, Ertaç Katanalp ile Vedat Katanalp'in öldürme kastı ile hareket ettikleri savunuldu. Şüphelilerin 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

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