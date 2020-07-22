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İstanbul'da bıçaklı saldırgan dehşeti! Servis beklerken defalarca bıçaklandı

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Giriş: 22.07.2020 09:55
Güncelleme:22.07.2020 09:59
Esenyurt'ta evinin önünde servis aracı bekleyen bir kişi maskeli bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırgan kaçmak isterken yere düşen adamı defalarca bıçakladı. Yaşanan dehşet anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Esenyurt Gökevler Mahallesi'ndeki evininin önünde kendisini işe götürecek servis aracını bekleyen Ahmet Mithat Bozkurt (53) şapkalı ve yüzü maskeli bir kişinin saldırısına uğradı. Kimliği belirlenemeyen şüpheli gazetenin arasına sakladığı bıçak ile Bozkurt'a saldırdı.

İstanbulda bıçaklı saldırgan dehşeti! Servis beklerken defalarca bıçaklandı İSTANBUL'DA BIÇAKLI SALDIRGAN DEHŞETİ! SERVİS BEKLERKEN DEFALARCA BIÇAKLANDI

Bozkurt, saldırgandan kaçmaya çalışırken yere düştü. Yerde bulunan Bozkurt'u bıçaklamaya devam eden saldırgan olay yerinden koşarak uzaklaştı. Ahmet Mithat Bozkurt ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bozkurt'un hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Sabah saatlerinde yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasına yansırken, polis kaçan saldırganı yakalama için çalışma başlattı. Esenyurt'ta bulunan özel bir hastaneye götürdü. Polis ekipleri de saldırgan şahsın yakalanması ve olayın aydınlatılması için soruşturma başlattı.

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