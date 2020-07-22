Arkadaşına 'kek' ikram etti! İşinden oldu

Fabrika yönetimi, Akkoç'a gönderdiği tebligatta, 2019 Eylül ayında bir çalışanla kavga ettiği ve üretim bölümüne yiyecek ile girilmesinin yasak olmasına rağmen kuralı ihlal ettiği, sorumlu şefi diğer çalışanların arasında küçük düşürmeye çalışarak, tehdit etmesi nedeniyle iş yeri ve iş hukuku kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle iş akdinin bildirimsiz ve tazminatsız feshedildiğini ifade etti. Tazminatını alamayan Akkoç, Çaycuma İş Mahkemesi'ne işe iadesi davası açtı.