21 Temmuz 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Yürüyen merdivende öyle bir şey yaptılar ki! Güvenlik kamerasında ortaya çıktı

Yürüyen merdivende öyle bir şey yaptılar ki! Güvenlik kamerasında ortaya çıktı

Belediye'sine yürüyen merdivenlerle ilgili birçok şikayet gidiyordu. Güvenlik kamerası görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı. Yürüyen merdivenlerde öyle bir şeyler yaptılar ki... İşte o görüntüler!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.07.2020
ABONE OL
Yürüyen merdivende öyle bir şey yaptılar ki! Güvenlik kamerasında ortaya çıktı

Kocaeli Belediye'sine yürüyen merdivenlerle ilgili birçok şikayet gidiyordu. Güvenlik kamerası görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı. Yürüyen merdivenlerde öyle bir şeyler yaptılar ki...

Yürüyen merdivende öyle bir şey yaptılar ki! Güvenlik kamerasında ortaya çıktı

Kocaeli'de D-100 Karayolu üzerinde bulunan yaya üst geçidindeki yürüyen merdivenlerin acil durum butonuna basarak durduran kişiler, yaya geçidi üzerinde bulunan güvenlik kameralarına yakalandı.

Yürüyen merdivende öyle bir şey yaptılar ki! Güvenlik kamerasında ortaya çıktı

O anlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal hesaplarından paylaşıldı.

Yürüyen merdivende öyle bir şey yaptılar ki! Güvenlik kamerasında ortaya çıktı

"Yürüyen merdivenler çalışmıyor diyen vatandaşlarımız umuyoruz ki bu görüntülerden sonra bizi daha iyi anlıyorsunuzdur" notuyla paylaşılan görüntülerde, bazı kişilerin yürüyen merdivenden indikleri sırada acil durum butonuna basarak durdurması ve bazı kişilerin bant üzerinde oturarak tehlikeli bir şekilde ilerlediği görüldü.

Yürüyen merdivende öyle bir şey yaptılar ki! Güvenlik kamerasında ortaya çıktı

YENİDEN AÇMAK İÇİN ANAHTAR GEREKİYOR
Acil durum butonuna basılarak durdurulan yürüyen merdivenlerin yeniden aktif hale gelebilmesi için yetkili kişiler tarafından anahtar kullanılarak açılması gerektiğini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların bu konuda daha duyarlı olması gerektiğine dikkat çekti.

Yürüyen merdivende öyle bir şey yaptılar ki! Güvenlik kamerasında ortaya çıktı

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA