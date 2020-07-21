Yürüyen merdivende öyle bir şey yaptılar ki! Güvenlik kamerasında ortaya çıktı

"Yürüyen merdivenler çalışmıyor diyen vatandaşlarımız umuyoruz ki bu görüntülerden sonra bizi daha iyi anlıyorsunuzdur" notuyla paylaşılan görüntülerde, bazı kişilerin yürüyen merdivenden indikleri sırada acil durum butonuna basarak durdurması ve bazı kişilerin bant üzerinde oturarak tehlikeli bir şekilde ilerlediği görüldü.