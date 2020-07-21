21 Temmuz 2020, Salı
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Şanlıurfa'da corona virüs sebebiyle 132 ev karantinaya alındı

'da vakalarının görüldüğü kent merkezi ve ilçelerdeki 132 ev karantinaya alındı, 74 evde uygulanan karantina ise sona erdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.07.2020
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Şanlıurfa'da corona virüs sebebiyle 132 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı kişilerin Covid-19 testleri pozitif çıktı.

Bunun üzerine Hıfzıssıhha Kurulu, vakaların görüldüğü 132 evde 14 günlük karantina uygulanmasına karar verdi.

Kararın ardından evler güvenlik güçleri tarafından giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Öte yandan kent merkezi ve ilçelerde 74 evde uygulanan karantina ise sona erdi.

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