Genç cazcı Büşra Kayıkçı başörtüsü taktığı için linç edildi!

BÜŞRA KAYIKÇI: BİR İNSANI ÜRETİMİYLE DESTEKLEMEK EN ONURLU DURUŞ

Twitter'da mutluluğumu paylaşırken negatif yorumlar alma ihtimali her zaman var. Twitter linç kültüründen beslenen bir mecra. Ama bu kısmına takılmamak lazım çünkü özellikle genç sanatçılar için çok faydalı bir tanıtım platformu. Çok sayıda destek mesajı geliyor. Bence karşınızdaki kim olursa olsun bir insanı salt üretimi ile desteklemek en onurlu duruşlardan biri. Kendi adıma tarafsızca beni destekleyen, tebrik edenler olduğu için elbette çok mutluyum. Genç Caz konserlerinde sahne alacağım için çok heyecanlıyım. Resim ve müzik benim için birbirini besleyen iki alan. İkisinde de armoni dediğimiz öge kullanılıyor. Çoğu zaman çaldığım bir melodi zihnimde bir rengi çağrıştırıyor. Resim yapmanın özellikle sulu boyanın zihnimi rahatlatan bir tarafı var. Akışkan ve teklifsiz yapısı müziğimde kullandığım formlara ilham veriyor.