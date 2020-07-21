Vatandaşlar isyan etmişti! Çeşme'de sahil kenarındaki o localar tek tek kaldırıldı

İnce taneli ve altın rengi kumuyla gözde sahillerden biri olan Altınkum'daki özel işletmeler de vatandaşın tepkisine neden oldu.

Vatandaşların yaşanan fırsatçılığa tepki göstermesinin ardından Çeşme Belediyesi harekete geçti. Belediye ekipleri tepkilere neden olan locaları iş makineleriyle sahilden kaldırdı.