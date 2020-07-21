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Vatandaşlar isyan etmişti! Çeşme'de sahil kenarındaki o localar tek tek kaldırıldı

Çeşme'de plajına gelen tatilciler, işletmelerin kiraladığı şezlong ve günlüğü 1500 lira olan localar nedeniyle denize girilecek alanların kısıtlandığını belirterek, tepki gösterdi. Fahiş fiyata kiralanan o localar iş makineleriyle kaldırıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.07.2020 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020
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Vatandaşlar isyan etmişti! Çeşme'de sahil kenarındaki o localar tek tek kaldırıldı

Yaklaşık 50 kilometrelik sahil kıyısı ve 50'nin üzerinde plajıyla, turizmin gözde merkezlerinden olan Çeşme'de, vatandaşlar, çeşitli işletmelerin kumsallara koyduğu şezlong ve günlüğü 1500 liralık ahşap localar nedeniyle denize girecekleri alanların kısıtlandığını belirterek, tepki gösterdi.

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İnce taneli ve altın rengi kumuyla gözde sahillerden biri olan Altınkum'daki özel işletmeler de vatandaşın tepkisine neden oldu.

Vatandaşların yaşanan fırsatçılığa tepki göstermesinin ardından Çeşme Belediyesi harekete geçti. Belediye ekipleri tepkilere neden olan locaları iş makineleriyle sahilden kaldırdı.

İşletmeye ise herhangi bir cezanın kesilmediği öğrenildi.

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