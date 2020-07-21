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Son dakika: 2020 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı...

Son dakika..., 2020-YKS ve Kontenjanları Kılavuzu'nu, adaylara ön bilgi vermek amacıyla sitesinde yayımladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.07.2020
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Son dakika: 2020 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı...

ÖSYM'den yapılan duyuruya göre, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, bugünden itibaren 24 Temmuz'a kadar ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinde incelenebilecek.

Kılavuz ile adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amaçlanıyor.

Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

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