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Son dakika: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

Son dakika... 'nda gerçekleştirilen operasyonda 17 kilogram esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.07.2020 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020
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Son dakika: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

Son dakika: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu SON DAKİKA: SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Edinilen bilgiye göre, 'nda gerçekleştirilen operasyonda 17 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyonda, S.Y. (36) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli " Ticareti Yapma" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Sema ALİM DALGIÇ/SABAH)

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