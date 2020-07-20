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Son dakika: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

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Giriş: 20.07.2020 11:34
Güncelleme:20.07.2020 11:34
Son dakika haberi... Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 17 kilogram esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 'nda gerçekleştirilen operasyonda 17 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyonda, S.Y. (36) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli " Ticareti Yapma" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Sema ALİM DALGIÇ/SABAH)

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