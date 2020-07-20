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Bursa’da bir gün önce aldığı araba seyir halindeyken alev alev yandı

İnegöl ilçesinde düğüne gitmek için yola çıkan isimli vatandaşın bir gün önce aldığı araç seyir halindeyken alev aldı. Recep Ok, aracı terk ederken itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Ekipler aracı söndürdü ancak otomobil kullanılama hale geldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.07.2020 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020
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Bursa’da bir gün önce aldığı araba seyir halindeyken alev alev yandı

'nın İnegöl ilçesinde 'un bir gün önce aldığı otomobil, hareket halindeyken çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

İnegöl ilçesinin kırsal Kayapınar Mahallesi'nde dün akşam düğüne gitmek için yola çıkan Recep Ok'un bir gün önce aldığı otomobilin motorundan dumanlar çıkmaya başladı.

Otomobilini yol kenarına park eden Ok, itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekibi gelene kadar, alevler tüm otomobili sardı. İtfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Otomobilin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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