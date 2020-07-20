Bursa’da bir gün önce aldığı araba seyir halindeyken alev alev yandı

Otomobilini yol kenarına park eden Ok, itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekibi gelene kadar, alevler tüm otomobili sardı. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Otomobilin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.