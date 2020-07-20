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Taksim’de iki erkek bir kadını tekme tokat darp etti

’da dün akşam saat 18.00'de Beyoğlu 'nda iki erkek, arkadaşları olan bir kadını tekme dövdü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Kadına sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparken, saldırganlar gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.07.2020 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020
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Taksim’de iki erkek bir kadını tekme tokat darp etti

İddiaya göre, iki erkek şahıs, arkadaşları olan kadın şahsı darp etti.

adının darp edildiğini gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kadına ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Kadını darp eden 2 şahısta polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Taksim götürüldü. Yaralı kadında ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

"TARTIŞMA ÇIKTI KAVGA ETTİLER"

Olayı gören bir vatandaş ise şu şekilde konuştu:

"Kafaları güzeldi herhalde. Tartışma oldu ondan sonra iki kişi bayana saldırdılar, dövdüler. Ondan sonra memurlar geldi. Anladığım kadarıyla beraberdiler. Tartışma çıktı kavga ettiler."

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