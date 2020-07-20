Taksim’de iki erkek bir kadını tekme tokat darp etti

"TARTIŞMA ÇIKTI KAVGA ETTİLER"

Olayı gören bir vatandaş ise şu şekilde konuştu:

"Kafaları güzeldi herhalde. Tartışma oldu ondan sonra iki kişi bayana saldırdılar, dövdüler. Ondan sonra memurlar geldi. Anladığım kadarıyla beraberdiler. Tartışma çıktı kavga ettiler."