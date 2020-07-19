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Metroda şarkı kavgası! Aniden boğazına sarıldı

Son dakika haberi... 'da metrosunda şakı söyleyen adama tepki gösteren genç, adamın şarkısına devam etmesi üzerine boğazına sarılarak "Ben diyorsam susacaksın" dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.07.2020
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Metroda şarkı kavgası! Aniden boğazına sarıldı

Olay, Ankara'da Kızılay-Batıkent metrosunda meydana geldi. İddialara göre bir yolcu metro içinde şarkı söylemeye başladı.

Metroda şarkı kavgası! Aniden boğazına sarıldı

O esnada metroda bulunan diğer yolcu şarkıdan rahatsız olduğunu söyleyerek uyardı. Uyarılara aldırış etmeyen yolcu şarkı söylemeye devam etti.

Metroda şarkı kavgası! Aniden boğazına sarıldı

Sinirlerine hakim olamayan yolcu, şarkı söyleyen kişinin "Ben diyorsam susacaksın" diyerek boğazına sarıldı.

Metroda şarkı kavgası! Aniden boğazına sarıldı

Olayı gören diğer yolculara araya girerek tarafları ayırdı. O anlar başka bir yolcunun kameralarına yansıdı.

Metroda şarkı kavgası! Aniden boğazına sarıldı

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Metroda şarkı kavgası! Aniden boğazına sarıldı

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