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Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sadece 30 öğrenci kabul edecek! Türkiye'de ilk...

’nin alanında uzman yetiştirecek ilk okulu , 2020-2021 eğitim öğretim yılında hizmet vermeye başlıyor. Sanayi ve Teknoloji, ve İçişleri bakanlıklarının ortak çalışması olan okul, puanına göre 30 öğrenci kabul edecek.

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Giriş Tarihi: 19.07.2020 Güncelleme Tarihi: 19.07.2020
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Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sadece 30 öğrenci kabul edecek! Türkiye'de ilk...

Edinilen bilgiye göre, 2017'den itibaren İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarına başlanan lise, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için ilk öğrencilerini alacak. Lise, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Teknopark İstanbul arasında 30 Nisan'da imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, bakanlığın onayıyla Bilişim Teknolojileri Ağ İşletmenliği ve Siber Güvenlik dalında eğitim vermek üzere kuruldu.

30 ÖĞRENCİ ALACAK

Hürriyet'te yer alan habere göre, Sanayi ve Teknoloji, Milli Eğitim ve İçişleri bakanlıklarının ortak çalışması olan okul, merkezi sınav puanına göre 30 öğrenci kabul edecek. Beş yıllık eğitim verecek lisenin ilk yılı İngilizce hazırlık olacak. Okulda kültür ve siber güvenlik dersleri ağırlıklı olacak. Lise, Teknopark'ın içerisinde yer alacak. Öğrenciler 11 ve 12'nci sınıfa geçtikleri yaz döneminde staj imkanına sahip olacak. 20'şer iş günü olmak üzere 40 iş günü staj yapacaklar. Okulda, Sızma Testi, Adli Bilişim, Yapay Zeka ve Siber Tatbikat laboratuvarlarında uygulamalar yapılabilecek.

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