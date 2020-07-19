Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü: Milli yüzücüler Mersin'den KKTC'ye yüzmeye başladı

Tüzmen'in yanı sıra etkinlikte dünya master şampiyonu Ahmet Nakkaş, milli yüzücü Tarkan Tüzmen, Manş Denizinde double yapan ilk sporcu Faruk İlgüy, Manş Denizini geçen ilk KKTC'li sporcu Osman Akkuş ile Gelişim Üniversitesi öğretim üyesi Kubilay Çimen yer alacak. Anamur iskelesinden çıkan sporculara, Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç ile çok sayıda vatandaşta destek verdi. Davul ve zurnalarla uğurlanan sporculara, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 2 gemi ile bir botta eşlik edecek.





"BU ZORLU MÜCADELEYİ DESTEKLERİNİZLE TAMAMLAYACAĞIZ"

Etkinlik öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kürşat Tüzmen, Kıbrıs'a yüzmenin kendisini son derece mutlu edeceğini belirterek, "Tabi bu çok zorlu ve hakikaten güçlü bir mücadele. Ekip arkadaşlarımız hazırlar. Şu ana kadar ciddi çalışmalar yapıldı. Burada önümüzdeki dönem bizim için hava güzel gözüküyor. Ne kadar erken çıkarsak o kadar iyi. Amacımız tamamen 46. Yıl önce adaya barış götüren Türkiye'nin yine ada için, adanın ekonomisine, adanın ticaretini, adanın siyasi tanınırlığını artıracak şekilde bir çalışma ortaya koymak. Bunun gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyum. Bütün herkes elinden gelen gayreti gösterdi. İnşallah bu zorlu mücadeleyi sizlerin destekleriyle, dualarıyla tamamlayacağız" dedi.