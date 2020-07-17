17 Temmuz 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: İstanbul'da kadından kadına uçan tekme! "Git ülkene" deyip saldırdı

Son dakika: İstanbul'da kadından kadına uçan tekme! "Git ülkene" deyip saldırdı

Son dakika haberi... Koronavirüs salgını nedeniyle sık sık sosyal mesafe konusunda uyarılar yapılırken, Eminönü-Üsküdar İskelesi'nde akşam saatlerinde yoğunluk oluştu. Vapur bekleyen iki kadın arasında ise kavga çıktı. Kadınlardan biri tartıştığı kadına turnike üzerine çıkarak attı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.07.2020
ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da kadından kadına uçan tekme! Git ülkene deyip saldırdı

Eminönü'nden, Üsküdar'a gitmek isteyenler iskele önünde uzun kuyruk oluşturdu. İskelede bekleyen iki kadın arasında ise kavga çıktı.

Son dakika: İstanbul'da kadından kadına uçan tekme! Git ülkene deyip saldırdı

Kadınlardan biri önünde bekleyen kadınla yavaş hareket ettiği için tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Son dakika: İstanbul'da kadından kadına uçan tekme! Git ülkene deyip saldırdı

Kadınlardan biri turnike üzerine çıkarak tartıştığı kadına uçan tekme attı. İskeledeki güvenlik görevlileri kavgayı ayırdı.

Son dakika: İstanbul'da kadından kadına uçan tekme! Git ülkene deyip saldırdı

"ŞİKAYETÇİ OLDUM"

Saldırıya uğrayan kadın, "Valizle girenler diğer tarafta bekliyormuş. Benim yanımda çocuğum var. Sırada beklerken önümden biri geçti. Turnikeye ikinci akbili basmak için biraz beklememiz gerekiyor. Hemen geçemiyoruz. Arkamdaki iki kadın 'niye geçmiyorsun' diye bana bağırdı. Sen bana neden bağırıyorsun dedim. Doğu Türkistanlıyım. O da bana 'sen ne diyorsun, git ülkene' dedi. Turnikenin üzerine atlayarak benim üstüme gelmeye çalıştı. Şikayette bulundum" dedi

Son dakika: İstanbul'da kadından kadına uçan tekme! Git ülkene deyip saldırdı

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Son dakika: İstanbul'da kadından kadına uçan tekme! Git ülkene deyip saldırdı

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA