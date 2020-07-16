16 Temmuz 2020, Perşembe
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından 16 Temmuz'a ait koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Vaka sayılarını açıklayan Bakan Koca, koronavirüs hakkında uyarıda da bulundu.

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Giriş Tarihi: 16.07.2020 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16 Temmuz'un koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım...

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA KORONAVİRÜS VAKA SAYISINI AÇIKLADI

"Daha çok test, daha çok vaka saptar. Test sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki ilişki ise bire bir değildir. 15 Haziranda 1.592 vaka sayısına ulaştığımız gün de test sayımız 42.000 idi. Test sayısı ihtiyaca göre değişmektedir. Sonucu belirleyen tedbirdir."

Detaylar gelecek...

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