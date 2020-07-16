Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16 Temmuz'un koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım...

"Daha çok test, daha çok vaka saptar. Test sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki ilişki ise bire bir değildir. 15 Haziranda 1.592 vaka sayısına ulaştığımız gün de test sayımız 42.000 idi. Test sayısı ihtiyaca göre değişmektedir. Sonucu belirleyen tedbirdir."

Detaylar gelecek...