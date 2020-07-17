Ankara'da korkunç olay! Bebeğin kafası doğumda koptu

En mutlu günleri en acı günleri oldu. Doğumda evlatlarını kaybettiler.

Erin çifti 2012 yılında dünya evine girdiler ve tam 2 yıl çocuk sahibi olmayı beklediler. Seda Erin bu süreçte 2014 te hamile kaldı Erin çifti bir erkek evlat bekliyordu. Her şey normal bir şekilde ilerliyordu ta ki doğum esnasına kadar.

Acılı anne yaşananları A Haber'e anlatıı: "Beni hemen doğumhaneye aldılar doğumhanede çocuk ters geldi. Zaten ben çocuk ayaktan geldiği için çok korktum, çocuğun kafası rahime sıkıştı sürekli çekiştirdiler çok acılar çektim, çocuğu o kadar çok çekiştirdiler ki her gelen doktor en son Halil Korkut Dağlar geldi. O kadar çok çekiştirdi ki çocuğun sinirleri koptu sonra 'ex oldu' dediler.