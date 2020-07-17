Son dakika: Esenler'de özel bir hastanede yangın

Alınan bilgiye göre, özel bir hastanenin dördüncü katında bulunan yoğun bakım servisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bazı yatakların alev alması sonucu büyüyen yangına ilk müdahale, hastane personeli tarafından yapıldı.

Binadaki hastalar ve personeller tahliye edilirken yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Binada duman tahliyesi çalışmaları devam ediyor.