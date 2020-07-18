18 Temmuz 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Kahramanmaraş'ta deprem! Kahramanmaraş'ta 3,9 büyüklüğünde deprem

Son dakika: Kahramanmaraş'ta deprem! Kahramanmaraş'ta 3,9 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin büyüklüğü 3,9 olarak belirlendi. Kahramanmaraş'ı korkutan 3,9'luk depremin merkez üssünün Andırın ilçesi olduğu açıklandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.07.2020 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020
ABONE OL
Son dakika: Kahramanmaraş'ta deprem! Kahramanmaraş'ta 3,9 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın aktardığı veriye göre saat 00.32'de Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 15.82 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.9 olarak kayıtlara geçti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA