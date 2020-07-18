Son dakika: Kahramanmaraş'ta deprem! Kahramanmaraş'ta 3,9 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın aktardığı veriye göre saat 00.32'de Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 15.82 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.9 olarak kayıtlara geçti.