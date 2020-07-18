Son dakika: Kahramanmaraş'ta deprem! Kahramanmaraş'ta 3,9 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin büyüklüğü 3,9 olarak belirlendi. Kahramanmaraş'ı korkutan 3,9'luk depremin merkez üssünün Andırın ilçesi olduğu açıklandı.
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Kahramanmaraş'ta 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın aktardığı veriye göre saat 00.32'de Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 15.82 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.9 olarak kayıtlara geçti.