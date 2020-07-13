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Van'da tekne faciası: Ölü sayısı 29'a çıktı

Son dakika haberine göre; 'daki faciasında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 29'a yükseldi. Cansız bedenler, Van Büyükşehir Belediyesi cenaze araçlarıyla Van Kurumu'na götürüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.07.2020 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020
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Van'da tekne faciası: Ölü sayısı 29'a çıktı

Van'da 27 Haziran'da göle açılan teknenin batması sonucu kaybolan kişilerden 3'ünün daha cesedine ulaşıldı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Gevaş ilçesi Altınsaç mahallesinden açılan ve bir daha haber alınamayan tekne ile içindeki kişilerin cesetlerinin çıkarılması için Jandarma İç Güvenlik Timleri, Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Sahil Güvenlik ekipleri, 4 sonar ve 4 ROW cihazıyla Çarpanak Adası açıklarında çalışmalarını sürdürüyor.

ÖLÜ SAYISI 29'A ÇIKTI

Çalışmalarda yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 3 kişinin daha cesedi bulundu. Böylece ulaşılan ceset sayısı 29'a yükseldi. Cansız bedenler, Van Büyükşehir Belediyesi cenaze araçlarıyla Van Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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