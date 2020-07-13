İstanbul'da sokakta dansözlü düğün eğlencesi! Koronavirüs kuralları hiçe sayıldı
Kağıthane'de sokak ortasında yapılan düğünde dansöz oynatıldı. Ortaya çıkan görüntülerde düğünde kimsenin sosyal mesafeye uymadığı ve maske takmadığı görülüyor.
Kağıthane'de koronavirüs salgınına rağmen sokakta düğün eğlencesi düzenledi. Eğlenceye katılan yüzlerce kişi ne maske taktı ne de sosyal mesafeyi umursadı. Çocuk ve yaşlıların da katıldığı dansözlü düğün eğlencesi kameralara yansıdı.
'PES' DEDİRTEN DÜĞÜN
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrasında geçtiğimiz 1 Haziran'da normalleşme adımları atılmaya başlanmıştı. Bu kapsamda geçtiğimiz 1 Temmuz'da ise yayınlanan genelgeyle düğün salonları kapılarını açmıştı. Yetkililerin salgınla mücadele kapsamında İstanbul'da maske takılmasının zorunlu hale getirilmesi ve sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğini belirtmesine rağmen Kağıthane Telsiz Mahallesi'nde 'pes' dedirten görüntüler kaydedildi.
DANSÖZLÜ EĞLENCEDE İĞNE YERE DÜŞMEDİ
Mahalledeki Canan Sokak üzerinde dün akşam saatlerinde korona virüs salgınına rağmen düğün eğlencesi adı altına bir araya gelen yüzlerce kişi yüksek sesli müzikler eşliğinde eğlenmeye başladı. Risk grubunda olan çocukların ve yaşlılarında bulunduğu eğlencede vatandaşlar ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu. İğne atsan yere düşmeyecek olan eğlencede bir de dansöz oynatan düğün sahipleri "pes" dedirtti. Düğüne katılan vatandaşlar o anları sosyal medyadan canlı olarak yayınladı.
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