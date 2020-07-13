13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Böyle işkence görülmedi! Sosyal medyada canlı yayınladı...

'de bir apartmanın katında ayaklarından iple asılan genç adama şiddet uygulandı. O anlar ise zanlılardan birinin hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.07.2020 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020
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Böyle işkence görülmedi! Sosyal medyada canlı yayınladı...

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki 4 kişi, bir apartmanın bodrum katında zorla alıkoydukları M.U.Y.'i iple asıp hem sözlü hem de fiziki olarak şiddet uyguladı. O anları ise sosyal medyadan canlı olarak yayınladılar. Dakikalarca iple asılı şekilde şiddete maruz kalan M.U.Y., serbest kaldıktan sonra polise gidip şikayetçi oldu.

Böyle işkence görülmedi! Sosyal medyada canlı yayınladı... BÖYLE İŞKENCE GÖRÜLMEDİ! SOSYAL MEDYADA CANLI YAYINLADI...

TUTUKLANDILAR

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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