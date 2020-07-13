Ayasofya Camii'nin müze statüsünün değiştirilerek tekrar cami olarak ibadete açılması kararı uluslararası camiada büyük yankı buldu. Batıdan tepki gelirken, Müslüman dünyası memnuniyetini belirtti. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis ise dün yaptığı pazar vaazında bu konuya değindi ve "Çok acı çekiyorum" ifadelerini kullandı. Papanın açıklamalarıyla ilgili görüşüne başvurduğumuz tarihçi ve ilahiyatçılar şu değerlendirmeleri yaptı:

HAÇLI ORDUSU KAÇ KEZ AYASOFYA'YI TALAN ETTİ

Prof. Dr. Ali Köse (Marmara İlahiyat Fakültesi Dekanı): "Katolik Kilisesi'nin tarihte yaptıklarına bakınca bizim acımız daha derin. Papa'nın orduları Ortaçağ'da Kudüs'e Haçlı Seferleri düzenlerken önce Bizans İstanbul'una uğrar, Ortodoks Kilisesi'nin Ayasofyasını talan eder, ikonaları kırardı. Papa Wikipedia'yı açıp okursa, bunları görebilir. Ayasofya'nın kronolojisinin olduğu bölümde 1204-1261 yıllarında Roma Katolik Katedrali olduğu yazar. Yani Papa'nın selefleri Ortodoks mabedini 'kılıç zoruyla' Katolik mabedine dönüştürmüşlerdir. Endülüs Yahudileri 1492'de Katolik katliamından kaçıp Osmanlı'ya sığındı. Müslümanlara yaptıkları ise saymakla bitmez. Bu sebeple Ayasofya konusunda konuşması gereken en son kişi Papa'dır."